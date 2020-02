Żarówki Philipsa podatne na ataki hakerów

Żyjemy w czasach, kiedy nawet żarówki są urządzeniami elektronicznymi. Oznacza to, że mogą być podatne na ataki hakerów. Badacze z Check Point Research pokazali, jak można łatwo przejąć nad nimi kontrolę, wykorzystując mechanizm aktualizacyjny.

Z pojedynczą żarówką niewiele jeszcze można zrobić – po włamaniu można co najwyżej zablokować jej działanie. Jednak taki atak może być łatwym sposobem na przejęcie kontroli nad centralką Hue zarządzającą pracą całej sieci. Eksperci pokazują, że wystarczy w tym celu usunąć przejętą żarówkę z panelu administracyjnego i zarejestrować ją na nowo. To prosta droga do włamania się do kolejnych części architektury.

Philips został już poinformowany o błędzie i wydał specjalną aktualizację dla swoich sprzętów, która ma blokować taki mechanizm. Włamywanie się do żarówek nie brzmi jak poważny problem, jednak w pomieszczeniach wykorzystujących technologię internetu rzeczy żarówki często są połączone sieciowo z urządzeniami przechowującymi cenne informacje. Konsekwencje przejęcia kontroli nad nimi mogą być więc poważniejsze niż mrugające światło.

fot. Pixabay