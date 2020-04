Zarządzaj serwerami w Minecrafcie

Do sterowania wystarczy dowolne urządzenie z przeglądarką internetową.

Multicraft to program, za pomocą którego możemy zarządzać serwerami gry komputerowej Minecraft. Przeznaczony jest do sterowania w trybie multiplayer, a używać go można na dowolnym urządzeniu z przeglądarką internetową. Aplikacja umożliwia też tworzenie kopii zapasowych i obsługę modułów płatności.

Każda osoba grająca w Minecraft, która ma własny serwer, może więc w każdej chwili przejąć dowodzenie i kontrolować wszelkie parametry, m.in. liczbę aktywnych użytkowników.

Wygoda i prostota

Multicraft pojawił się w nowej wersji z wieloma ulepszeniami. Fani Minecrafta mogą już pobrać program w wersji 2.3.5 i korzystać z jego zasobów podczas grania. Instalacja aplikacji jest bardzo łatwa, a obsługa zarządzania serwerami niezwykle intuicyjna.

Kolejne odsłony Multicrafta świadczą o jego wartości i zapotrzebowaniu na rozwój aplikacji. Program po zainstalowaniu działa także w chmurze (po uruchomieniu w jednym miejscu komunikuje się z innymi maszynami, do których mamy dostęp) oraz w trybie zdalnym.

Prosta instalacja, czytelny interfejs, obsługa zdalna i w chmurze oraz automatyczne tworzenie kopii zapasowej danych to wielkie plusy tego programu.

Dla fanów Minecrafta

Oprócz monitorowania danych umieszczanych na serwerach oraz zarządzania nimi warto je także kopiować, by przez przypadek nie zostać z niczym. Twórcy Multicrafta pomyśleli i o tym, dodając do programu funkcję tworzenia back-upu. Można robić go ręcznie lub odgórnie ustawić tryb automatyczny tworzenia kopii zapasowej.

Multicraft posiada poza tym wiele zaawansowanych zabezpieczeń, które chronią serwery i dane. Niemiecka firma xhost.ch, która przygotowała aplikację Multicraft, pomyślała także o użytkownikach, którzy potrafią modyfikować kod. Twórcy programu zapewnili graczom dostęp do pełnego kodu źródłowego aplikacji. Dzięki przejrzystości budowy jest on stosunkowo łatwy w konfigurowaniu, umożliwia więc wprowadzanie modyfikacji.

Multicraft jest poza tym niezależny od aktualizacji gry Minecraft. Dodatkowo w program wbudowany został komunikator tekstowy, w związku z czym oprócz zarządzania serwerami można z łatwością komunikować się z graczami. Program można pobrać ze strony twórców. Tam znajdują się także dokładne opisy cenników i możliwości aplikacji.

fot. Multicraft