Zaskakująca cena HTC U12+

Według przecieku, smartfon ma być dostępny w cenie 799 euro, co daje około 3300 złotych. Nie jest to rekordowo mało, ale biorąc pod uwagę specyfikację urządzenia, znacznie mniej od konkurencji. Smartfon ma zostać wyposażony między innymi w 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci magazynowej, cztery aparaty i baterię o pojemności 3420 mAh.



Całkiem niedawno, jeden z użytkowników portalu Twitter o pseudonimie LlabTooFeR opublikował wpis, który ujawnia specyfikację nadchodzącego modelu HTC. Zgodnie z informacjami, które się w nim znajdują, smartfon będzie wyposażony w 5,99-calowy wyświetlacz o rozdzielczości QHD+ i proporcjach 18:9, co pokrywa się z najnowszymi doniesieniami.

HTC U12 ma mieć bardziej nowoczesny wyglądod poprzednika. Można przypuszczać, że ponad 80 proc. powierzchni przedniego panelu będzie wypełnione przez wyświetlacz, co wiąże się z tym, że czytnik linii papilarnych zostanie przeniesiony na tył.

Urządzenie będzie konkurentem między innymi Samsunga Galaxy S9, a więc wszystkie jego podzespoły będą najwyższej klasy. Mowa tu także o najmocniejszym układzie Qualcomm Snapdragon 845. Premiera HTC U12 jest zaplanowana na koniec kwietnia.