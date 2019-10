Zaufanie do sztucznej inteligencji większe niż do menedżerów

Jak pokazuje badanie „AI at Work" („Sztuczna inteligencja w pracy"), przeprowadzone po raz drugi przez Oracle i Future Workplace, pracownicy ufają robotom i sztucznej inteligencji (SI) bardziej niż swoim przełożonym. Okazało się również, że wdrażanie tych nowych technologii wcale nie jest postrzegane jako zagrożenie dla pracowników i miejsc pracy, ale spotyka się z pozytywnym przyjęciem (przy czym bardziej otwarci na nią okazują się mężczyźni niż kobiety).

W ankiecie wzięło udział 8370 pracowników, menedżerów i liderów HR w 10 krajach. Jej celem było sprawdzenie, jak sztuczna inteligencja zmienia relacje między ludźmi a technologią w pracy, a także rolę menedżerów i zespołów HR. Połowa badanych korzysta już w swoim miejscu zatrudnienia z jakiejś formy SI (w zeszłym roku było to 32%) – najwięcej w Chinach (77%) i Indiach (78%), podczas gdy we Francji wskaźnik ten wynosi 32%, a w Japonii 29%.

Robot nie zawiedzie

Tradycyjna rola menedżerów i działów HR będzie się zmieniała w związku z coraz częstszym stosowaniem robotów i technologii SI w pracy. Potwierdzają to wyniki badania: 64% ankietowanych stwierdziło, że bardziej ufa robotowi niż przełożonemu, a połowa zwróciła się o poradę do robota zamiast do swojego menedżera. Tendencja ta najbardziej widoczna jest w Indiach (89%) i Chinach (88%), na kolejnych miejscach plasują się: Singapur (83%), Brazylia (78%), Japonia (76%), Zjednoczone Emiraty Arabskie (74%), USA (57%), Wielka Brytania (54%) i Francja (56%). Tu także większym zaufaniem do sztucznej inteligencji wykazali się mężczyźni (56% wobec 44% kobiet).

Z czego wynikają takie wybory? Zdaniem badanych roboty i SI potrafią lepiej niż menedżerowie-ludzie dostarczać obiektywne informacje (26%), utrzymywać harmonogramy pracy (34%), rozwiązywać problemy (29%) i zarządzać budżetem (26%). Wciąż jednak ludzie przewyższają technologię w kwestii uczuć, emocji i tworzenia kultury pracy.

fot. Geralt – Pixabay