Zdobądź kanapkę McRib w wersji cyfrowej

NFT McDonalda dla szczęśliwców z Twittera

Od 1 do 7 listopada br. można zawalczyć o niewymienialny token (non-fungible token, NFT) McDonalda. Konkretnie będzie on cyfrową wersją słynnej kanapki McRib, która pojawiła się w menu 40 lat temu.

Aby mieć szansę na ten rarytasowy NFT, fani fast fooda muszą obserwować McDonalda na Twitterze i retweetować z konta publicznego post z zaproszeniem do loterii (wpis pojawił się 1 listopada). Mają na to czas do 7 listopada. Po tym okresie firma wybierze 10 osób, które otrzymają McRib NFT. Informacja o laureatach ma się pojawić do 12 listopada.

Jest to pierwsza taka inicjatywa w historii McDonalda. Aby znaleźć się w gronie szczęśliwców obdarowanych niewymiennym tokenem w postaci cyfrowej kanapki, trzeba mieć portfel kryptograficzny.

fot. Visual Karsa – Unsplash