Zdradliwa wena – raz jest, raz jej nie ma

Rozwiązanie proponowane przez Adobe twórcom z blokadą artystyczną polega na uruchomieniu nowej funkcji w Amazon Alexa Skill – Adobe Inspiration Engine. Dzięki temu rozszerzeniu każdy użytkownik potrzebujący swego rodzaju „motywacyjnego kopa" otrzyma dawkę inspirujących cytatów.

Koncern Adobe Inc. podkreśla, że nowa „wtyczka” ma pomóc w rozwijaniu skrzydeł podczas tworzenia. Pobudzanie kreatywności ma tu zachodzić poprzez wysłuchiwanie cytatów takich twórców jak Jessica Walsh czy Pascal Campion oraz quizy pozwalające zmienić perspektywę i punkt widzenia dotyczący wykonywanego kreatywnego zadania. W skrócie, funkcja ta ma pomóc ukrócić rozproszoną uwagę i pomóc człowiekowi zacząć myśleć o tym, o czym powinien.

Według informacji na blogu Adobe, 71% osób uważa się za kreatywne, a 89% spośród nich przyznaje, że regularnie dopada je blokada twórcza. By pokonać tę barierę i powrócić na kreatywne tory, wystarczy skierować do urządzenia obsługiwanego przez Alexę prośbę, by ta uruchomiła Adobe Inspiration Engine. Jeśli nie jesteśmy posiadaczami takiego urządzenia, wciąż możemy korzystać z motywacyjnej pomocy Alexy – wystarczy pobrać apkę i uruchomić odpowiednią funkcję inspirującą.

W tej chwili oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie dla osób korzystających z asystentki Alexy na terenie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Nowej Zelandii. Funkcja z czasem będzie wprowadzana globalnie.

fot. Lumapoche/Pixabay