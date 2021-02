Ze smartfona na Marsa

Aplikacja, która pobudza ludzką wyobraźnię

Cały świat śledził z zapartym tchem lądowanie na Marsie łazika Perseverance. W to wydarzenie zaangażowane było także polskie studio Immersion, które jest odpowiedzialne za autorską aplikację Mission To Mars AR poświęconą całej misji.

Prace nad projektem rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Przez ten czas twórcom udało się przygotować aplikację, która wiernie prezentuje wyzwania, jakie wiążą się z 9. kosmiczną wyprawą na Marsa. Dzięki niej w domowym zaciszu można zobaczyć m.in. interaktywną eksplorację planety, symulację poruszania się po jej powierzchni, lądowanie łazika Perseverance. Można zatem zobaczyć różne elementy misji, od startu, przez lądowanie, aż po wizję przyszłej kolonizacji Marsa. Do powstania aplikacji wykorzystano materiały dostarczone przez NASA. Dzięki nim udało się wiernie odwzorować wszystkie elementy składające się na misję.

Wystarczy pobrać

Żeby skorzystać z aplikacji, wystarczy ją bezpłatnie pobrać ze sklepu Apple App Store lub Google Play. To już drugi „kosmiczny" projekt autorstwa firmy Immersion. Poprzedni, Appollo's Moon Shot AR to aplikacja mobilna, która prezentuje wszystkie etapy misji księżycowej. Spotkała się ze światowym uznaniem i była nominowana m.in. do nagród EMMY, Webby czy SXSW.

fot. Immersion