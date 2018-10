ZeRound² - nowy smartwatch od MyKronoz

Wiele spośród obecnych na rynku smartwatchy wyglądają niczym zabawki. Znalezienie modelu, który będzie prezentował się nieco bardziej poważnie, a przy tym zadowoli wymagających użytkowników oferowaną funkcjonalnością nie jest wcale łatwe. Okrągły MyKronoz ZeRound² może być jednym z nielicznych takich urządzeń.

Sięganie za każdym powiadomieniem do kieszeni by wyjąć, co tu kryć, coraz większego z roku na rok smartfona, nie jest szczytem wygody. Powiadomieniami jesteśmy zresztą bombardowani niemal stale: od SMS-ów, przez maile, przypomnienia z kalendarza, aż po informacje z mediów społecznościowych i komunikatorów. Ciągła żonglerka telefonem to naprawdę nienajlepszy pomysł. Znacznie wygodniej jest po prostu spojrzeć na okrągły ekran ZeRound².

Urządzenie pozwala nie tylko na odczytywanie powiadomień, ale też odbieranie połączeń telefonicznych. MyKronoz ZeRound² ma wbudowany mikrofon i głośnik, co pozwala na prowadzenie rozmów. Poza tym możemy za pomocą smartwatcha komunikować się z asystentem głosowym w telefonie. W modelu MyKronoz nie zabrakło także licznych funkcji sportowych, takich jak: pomiar dystansu, licznik spalonych kalorii czy wyznaczanie celów treningowych. Smartwatch dobrze zniesie niepogodę podczas treningu lub wycieczki, jest bowiem wodoodporny i posiada certyfikat IP67.

Smartwatch MyKronoz ZeRound² jest dostępny na rynku w cenie ok. 410 zł.