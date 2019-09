Zegarek Apple’a jeszcze bardziej inteligentny

Nowe możliwości wykorzystania danych biometrycznych, niestandardowe dopasowanie opaski zegarka i podświetlane ikony na opasce – to nowe pomysły firmy na udoskonalenie Apple Watcha. Wczoraj (3 września br.) zostały oficjalnie opatentowane.

Jeden z patentów przewiduje, że do uwierzytelniania użytkownika Appla Watcha wykorzystywany będzie nadgarstkowy czujnik biometryczny. Umieszczony na wewnętrznej stronie paska zegarka, rejestrowałby teksturę skóry danej osoby. Jak podkreśla producent, jest to zupełnie nowa forma uwierzytelniania biometrycznego.

Czujnik biometryczny na opasce zegarka ma być wyposażony w termiczny czujnik podczerwieni, który zapewni większą dokładność akwizycji wzoru skóry przez włosy. A za unikalny obraz wzoru tekstury skóry odpowiadać będzie czujnik optyczny.

Pasek prawdę Ci powie

Drugi patent dotyczy inteligentnych, podświetlanych ikon na pasku zegarka, które miałyby przekazywać informacje o trwających aktywnościach użytkownika, jego stanie zdrowia itp. Określone wskaźniki przekazywałyby w czasie rzeczywistym informacje o postępach w danej aktywności (np. bieganiu czy pływaniu), monitorowaniu tętna itd.

Wreszcie trzeci patent przewiduje, że pasek Apple Watcha sam szczelnie dopasuje się do nadgarstka użytkownika. System dynamicznej regulacji dopasowania działałby zarówno w czasie intensywnej aktywności, jak i podczas odpoczynku. W celu dokładnego pomiaru pulsu opaska byłaby szczelnie dociskana do nadgarstka, a następnie automatycznie luzowana do takiego momentu, by nie zakłócać krążenia.



fot. Pixabay