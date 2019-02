Zegarek SmartKid dla dzieci

Kto nie chciałby wiedzieć co robi i gdzie w danym momencie przebywa jego dziecko? Zapewnienie bezpieczeństwa swoim podopiecznym to najwyższy priorytet dla każdego rodzica. Pomocny może być smartfon z odpowiednią aplikacją, ale bardziej praktyczny i komfortowy w użyciu jest zegarek z lokalizatorem GPS. Marka Kruger&Matz poszerzyła w ostatnim czasie kategorię smartwatchy o dedykowany najmłodszym model SmartKid.

Zegarek SmartKid to doskonały gadżet dla dzieci, ale jego funkcjonalność docenią przede wszystkim rodzice. Urządzenie pracuje w oparciu o procesor MTK2503 oraz system Linux i wyposażony został w moduł GPS, który umożliwia sprawdzenie, gdzie w danym momencie znajduje się podopieczny.

SmartKid osiąga pełną funkcjonalność po aplikacji karty microSIM. Zegarek posiada funkcję dzwonienia oraz WeChat, który pozwala na wysyłanie krótkich wiadomości głosowych. Co więcej, dzięki funkcji SOS, dziecko może bardzo szybko - za pomocą jednego przycisku - poinformować rodziców o niebezpiecznej sytuacji.

Dodatkowe funkcje, które w tym zegarku mogą spodobać się najmłodszym, to gra edukacyjna, latarka oraz kalkulator, a także funkcja krokomierza, która zlicza liczbę pokonanych w ciągu dnia kroków oraz aparat 0,3 Mpix.

Do zegarka została przygotowana dedykowana aplikacja KrugerMatz SmartKid. To dzięki niej rodzic może ustawić obszar bezpieczeństwa dziecka i otrzymać powiadomienie o jego opuszczeniu, skontaktować się z dzieckiem i szybko je zlokalizować. Dodatkowo, dzięki funkcji podsłuchu może także w dowolnej chwili sprawdzić otoczenie, w którym znajduje się dziecko. Dedykowana aplikacja pozwala także na upload wykonanych zdjęć bezpośrednio na smartfon rodzica zaraz po ich zrobieniu.

W ofercie Kruger&Matz dostępne są zegarki SmartKid w kolorze niebieskim i różowym. Obydwa modele charakteryzuje nienaganna estetyka wykonania. Ekran dotykowy o przekątnej 1,44″ zamknięto w kopercie o wymiarach 50x40mm, do której dołączony został gumowy pasek. Obudowa zegarka posiada normę IP67, co oznacza, że nie ulegnie on awarii w przypadku nagłego deszczu czy upadku do kałuży. Zegarek napędza bateria o pojemności 440 mAh, która wystarczy na długie godziny użytkowania bez konieczności ładowania urządzenia.

Zegarek dziecięcy Kruger&Matz SmartKid dostępny w cenie 229 zł.