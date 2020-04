Zegarki Apple'a: jak to się zaczęło?

Za kilka tysięcy dolarów można kupić prototypowe zegarki Apple'a.

W serwisie Vice pokazano zdjęcia pierwszych modeli z serii Apple Watch. Autorem fotografii jest Giulio Zompetti, kolekcjoner prototypowych urządzeń elektronicznych. Ma on nadzieję, że wzbogaci się na sprzedaży zegarków, których wzornictwo i funkcje można odnaleźć w seryjnych produktach firmy Apple.

Na zdjęciach w serwisie Vice widać, że sprzęt jest mocno sfatygowany. Zompetti wyjaśnia, że zdobył go w zakładzie zajmującym się utylizacją odpadów elektronicznych.

5 lat do fortuny

Pierwszy zegarek Apple'a trafił do sprzedaży w 2015 r. i kosztował prawie 350 dolarów. Cena taka wydawała się wówczas co najmniej nierozsądna, ale koncern z Cupertino odniósł sukces i obecnie jest największym na świecie sprzedawcą zegarków. Zdaniem analityków wartość działu sprzętu „ubieralnego" (wearable) jest w firmie Apple tak duża, że gdyby stał się on osobnym przedsiębiorstwem, trafiłby na listę Fortune 200.

fot. Giulio Zompetti