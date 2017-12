ZenFone 4 Pro – smartfon dla fotografa

ZenFone 4 Pro wyposażony jest w aparat główny z czujnikami obrazu Sony IMX362, soczewki szerokokątne i optyczną stabilizację obrazu (OIS), aby zrobić zdjęcia, nawet przy słabym oświetleniu. Drugi aparat ZenFone 4 Pro ma podwójny zoom optyczny (2X) oraz dziesięciokrotny zoom całkowity (10X).

ZenFone 4 Pro napędzany jest najnowszą platformą mobilną Snapdragon 835 i procesor graficzny Qualcomm Adreno 540. Telefon wyposażono w akumulator litowo-polimerowy o pojemności 3600 mAh, zapewniającym do dwóch tygodni trybu czuwania 4G. Gdy przychodzi czas na ładowanie baterii, technologia Asus BoostMaster dostarcza zasilanie o mocy 18 W (9 V / 2A) umożliwiając niezwykle szybkie naładowanie oraz chroni przed przeładowaniem. Pięć minut ładowania zapewnia dwie godziny rozmów przez telefon w trybie 3G, a w 32 minuty naładujemy baterię do 50 proc. pojemności. Wbudowany moduł NFC umożliwia płatności mobilne za pomocą systemu Android Pay, z kolei zamontowany na przedzie czytnik linii papilarnych zapewnia lepszą ochronę i szybkie odblokowywanie telefonu w ciągu zaledwie 0,3 sekundy.

Główny aparat ZenFone 4 Pro został wyposażony w wiodący czujnik Sony IMX362 o dużym rozmiarze 1/2,55 cala, wielkości piksela 1,4µm i szerokokątny obiektyw z przesłoną f/1,7, umożliwiający wykonywanie jaśniejszych i wyraźniejszych zdjęć przy słabym oświetleniu. Wspólnie z silnikiem graficznym SuperPixel, który ośmiokrotnie zwiększa ilość wychwyconego światła i optyczną stabilizacją obrazu umożliwiającą ręczne podświetlanie nawet do 1/4 sekundy bez rozmycia.

Procesor sygnałowy ISP Qualcomm Spectra 180 poprawia wydajność aparatu, zapewniając szybkie i płynne ustawianie ostrości i powiększanie obrazu. Jeden z aparatów ZenFone 4 Pro może pochwalić się 16MP matrycą z podwójnym zoomem optycznym oraz dziesięciokrotnym zoomem całkowitym, zapewniającym oddalonym obiektom ostrość, jednocześnie zmiękczając tło. W połączeniu z całkowicie nowym trybem portretowym, który korzysta jednocześnie z soczewki z zoomem i obiektywu głównego, aparat ZenFone 4 Pro pozwala użytkownikom robić portrety i zbliżenia z poczuciem głębi oraz rozmazanym tłem.

ZenFone 4 Pro ma ulepszony system automatycznej regulacji ostrości Asus TriTech+, który obejmuje trzy technologie ogniskowania: auto-fokus (PDAF) z nową technologią wykrywania faz Dual-Pixel (PDAF) z 24 milionami czujników wykrywania ostrości, laserowy auto-fokus drugiej generacji i automatyczną regulację ostrości ze śledzeniem obiektów. TriTech+ automatycznie wybiera najlepszą technologię do wykorzystania w zależności od obiektu oraz łapie ostrość w czasie 0,03 s. W ZenFone 4 Pro zastosowane zostały również optyczna i elektroniczna stabilizacja obrazu dla zdjęć i filmów oraz czujnik korekcji kolorów RGB, który automatycznie wykrywa i dostosowuje oświetlenie do otoczenia.

ZenFone 4 Pro nagrywa filmy w rozdzielczości do 4K UHD (3840 x 2160). Tryb Pro oferuje ręczne sterowanie aparatem podobne do tego z lustrzanek cyfrowych - jednoprzyciskowe ustawianie czasu otwarcia migawki, balansu bieli, naświetlania i ISO, a także możliwość robienia zdjęć w formacie RAW i ustawiania czasu naświetlania o długości do 32 sekund. Tryb Slow Motion pozwala uchwycić szybkie sceny z prędkością do 120 klatek na sekundę (fps) w rozdzielczości 1080p Full HD, a następnie odtworzyć film ponownie w standardowej szybkości w celu uzyskania wyjątkowego efektu. Tryb Time Lapse umożliwia ZenFone 4 Pro automatyczne robienie zdjęć w ustalonych odstępach czasu, a następnie kompiluje je w film poklatkowy.

Na pokładzie ZenFone 4 Pro znajdziemy także zaawansowany aparat do selfie wyposażony w szybki auto-fokus, czujnik obrazu Sony IMX319, przysłonę f/1.9 oraz technologię SuperPixel Engine, która wzmacnia czułość światła dwukrotnie redukując szumy, co pozwala na robienie wyraźnych i żywych autoportretów niezależnie od warunków.

ZenFone 4 Pro został wyposażony w 5,5 calowy wyświetlacz AMOLED o jasności 500 cd/m2, rozdzielczość Full HD (1920 x 1080) i gamę kolorów przekraczająca 100 proc. zakresu barw NTSC, aby zdjęcia, filmy i aplikacje wyglądały znakomicie, nawet podczas oglądania ich w pełnym słońcu. Technologia Asus Splendid daje możliwość dostosowania temperatury kolorów wyświetlacza w oparciu o oświetlenie otoczenia.

Smarfon jest dostępny w dwóch kolorach: Moonlight White i Pure Black w sugerowanej cenie detalicznej 2999 zł.