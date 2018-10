ZenFone 6 z potrójnym aparatem?

Do sieci przedostały się zdjęcia prototypów, które wskazują na to, jak mogą wyglądać urządzenia ASUSA z serii ZenFone 6. W przypadku jednego z nich możemy zobaczyć dziurę w wyświetlaczu, która posłuży do umieszczenia kamerki do selfie, a z kolei inny model będzie posiadał system potrójnego aparatu fotograficznego. Znalazło się tu także miejsce na wycięcie w ekranie.

Jeśli zaś chodzi o design, jedyną różnicą względem modelu ZenFone 5Z jest obecność trzeciego "oczka" aparatu - reszta pozostała bardzo podobna.

Kiedy premiera? Najprawdopodobniej już na początku 2019 roku.

/ fot. PhoneArena