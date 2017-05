ZenFone Live – nowy smartfon od ASUS-a

W ostatnich miesiącach portale społecznościowe wzbogaciły się o dodatkowe funkcje do udostępniania video i użytkownicy coraz częściej publikują krótkie filmy zamiast zdjęć. Do tego celu został zaprojektowany ZenFone Live - smartfon z technologią BeautyLive do upiększania video selfie w czasie rzeczywistym.

Dostępna w modelu ZenFone Live (ZB501KL) aplikacja BeautyLive ma być pierwszą na świecie, która zagwarantuje idealny wygląd użytkownika transmitującego na żywo do mediów społecznościowych. Za sprawą zastosowanych technologii, BeautyLive wygładza skórę i usuwa jej niedoskonałości. Sensor przedniego aparatu otrzymał matrycę z dużymi pikselami 1,4 μm, które wykrywają nawet słabe światło. Soczewka obiektywu przedniego aparatu gwarantuje szeroki kąt widzenia wynoszący 82 stopnie.

W nowym modelu zastosowano także tylny aparat 13 Mpix PixelMaster z przesłoną f/2.0 i pięcioma soczewkami pryzmatycznymi. Użytkownicy mają do dyspozycji 12 różnych trybów m.in.: upiększanie w czasie rzeczywistym, Low Light do ujęć w półmroku czy Super Resolution, gwarantujący przepiękne fotografie o wysokiej rozdzielczości. Bateria smartfonu ma pojemność 2650 mAh.

Wyświetlacz HD z szerokim kątem widzenia, o przekątnej 5 cali, ma zapewniać jasny obraz. Został pokryty szkłem, którego narożniki łagodnie zaokrąglono z promieniem 2,5D. Stosunek ekranu do obudowy wynosi 75 proc. Telefon pracuje w oparciu o czterordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon (najprawdopodobniej 410) i 2 GB pamięci RAM.

ASUS ZenFone Live (ZB501KL) jest już dostępny w polskich sklepach. Jego cena kształtuje się na poziomie ok. 699 zł.