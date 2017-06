Zephyrus - najsmuklejszy laptop do gier

ROG Zephyrus jest efektem stałego poszukiwania przez firmę ASUS innowacji w świecie gier. Celem inżynierów Republic of Gamers jest tworzenie laptopów, które są smukłe, dobrze chłodzone, ciche i wydajne - wszystko po to, aby sprostać wymaganiom mobilnych graczy. Inspirowany ostrzem Zephyrus otrzymał niezwykle smukły i gładki profil, którego wysokość zmniejszono z 17,9 mm do zaledwie 16,9 mm. Jest on najbardziej kompaktowym laptopem gamingowym. Wyposażony został w procesor Intel Core i7 siódmej generacji oraz najnowszą kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1080, co gwarantuje nieskrępowaną radość z gry. Laptop śmiało może mierzyć się z większymi urządzeniami oraz komputerami stacjonarnymi.

Warto zwrócić uwagę na chłodzenie ROG Zephyrus. Unikalny system Active Aerodynamic System (AAS), zapewnia wydajne odprowadzanie ciepła oraz niski poziom hałasu bez zmniejszenia wydajności. Wykorzystuje technologię AeroAccelerator (AA), która zwiększa prędkość oraz efektywność przepływu powietrza. Po otwarciu notebooka część dolnej obudowy napina się, aby zwiększyć przepływ o 20 proc. i polepszyć cyrkulację. System AAS optymalizuje stabilność systemu, jak również działanie gier oraz zarządzanie ciepłem, gwarantując efektywne działanie procesora oraz karty graficznej.

Laptop wyposażony został w wyświetlacz z odświeżaniem na poziomie 120 Hz, który zapewnia płynną rozgrywkę. Wraz z technologią wyświetlania NVIDIA G-SYNC pozwala wykorzystać pełny potencjał karty graficznej.