Zidoo X10 – flagowy model Zidoo już w Polsce

Zidoo X10 wyróżnia minimalistyczny design oraz wysoka jakość wykonania. Flagowy model zyskał nową obudowę z czytelnym wyświetlaczem LED oraz kieszenią, w której można zamontować dysk wewnętrzny SATA o rozmiarze 3,5 cala i pojemności nawet 10TB. Obudowa wykonana jest z aluminium, dzięki czemu gwarantuje dobre odprowadzanie ciepła. Aktywne chłodzenie zapewnia dodatkowo cichy wentylator (z możliwością wyłączenia).

Nowy model oferuje szeroki wachlarz możliwości łącząc w sobie funkcje nawet czterech urządzeń. Przede wszystkim to najwyższej klasy odtwarzacz multimedialny UltraHD 4K z HDR10, który jest w stanie odtworzyć niemal każdy plik wideo. Wyposażono go w złącze wejściowe HDMI, które pozwala wykorzystać Zidoo X10 jako wielofunkcyjną nagrywarkę ze źródeł HDMI, jak i wszechstronny enkoder do sieciowej transmisji wideo. Dzięki zainstalowanemu systemowi OpenWRT możemy również skonfigurować odtwarzacz jako pełnowartościowy dysk sieciowy NAS. Otrzymujemy w ten sposób kompletne urządzenie multimedialne o możliwościach przewyższających złożone i wielokrotnie droższe rozwiązania.

Za jakość wyświetlanego przez Zidoo X10 obrazu odpowiada jeden z najlepszych chipsetów na rynku - Realtek RTD1295. Czterordzeniowy, 64-bitowy procesor bazujący na platformie ARM Cortex-A53 został specjalnie zaprojektowany do odtwarzania multimediów. Działa we współpracy z czterordzeniowym modułem graficznym Mali T820. Zastosowany układ pozwala uzyskać jakość wideo przewyższającą możliwości współczesnych set-top boxów z systemami Android, Windows, czy Linux. Urządzenie w pełni wspiera płynne wyświetlanie obrazu 4K Ultra HD 60Hz z 10-bitową przestrzenią kolorów oraz HDR 10-bit. Oferuje również szersze spectrum kolorów BT.2020, co pozwala na idealne oddanie realistycznego, szczegółowego i pełnego detali obrazu. Zidoo X10 w pełni wspiera kodek H.265/HEVC, zaś zastosowane złącza HDMI są zgodne ze standardem HDMI 2.0, co pozwala na transmisję pełnego sygnału 4K w 60 klatkach na sekundę i wykorzystanie urządzenia we współpracy z najnowszymi telewizorami 4K z HDR. Precyzyjne dostosowanie ulubionych efektów i parametrów wyświetlanego obrazu umożliwia funkcjonalny interfejs z pełną gamą ustawień.

Zidoo X10 jako pierwszy model z rodziny Zidoo otrzymał nowe oprogramowanie, pozwalające na płynne odtwarzanie pełnego menu Blu-Ray 2D i 3D. W przypadku innych urządzeń, przy odtwarzaniu plików BD-ISO (kopii Blu-ray) dostępne jest jedynie menu uproszczone BD-lite, natomiast w najnowszym Zidoo można otworzyć każdy obraz płyty tak samo, jak w standardowym odtwarzaczu Blu-ray.

Do odtwarzania plików player wykorzystuje system Kodi (obecnie w wersji 17.1) z nakładką producenta, zwany ZDMC. Umożliwia ona m.in. pobieranie w locie napisów do oglądanych filmów, a zastosowane w Zidoo X10 rozwiązania dodatkowo pozwalają na korzystanie z dźwięku 7.1 HD-Audio. Prawdziwą gratką dla melomanów będzie także możliwość odtwarzania DSD w formacie dff, w tym DSD64/DSD128/DSD256 bez utraty jakości, a także FLAC w formacie do 24bit/192kHz. Wśród dostępnych w odtwarzaczu złącz audio znajdziemy HDMI, SPDIF oraz złącze analogowe AV 3,5mm.

Zidoo X10 - po zainstalowaniu odpowiednich wtyczek KODI - przekształca się w wersję set top box, zapewniającą możliwość odbioru materiałów z dostępnych w sieci, płatnych kanałów telewizji internetowej. Urządzenie wspiera również automatyczne przełączanie pomiędzy klatkażem 23.976 / 29.970, co przekłada się na właściwe odtwarzanie wszystkich formatów.

Urządzenie korzysta z karty sieciowej o przepustowości 1Gb/s, a za szybką łączność bezprzewodową odpowiedzialny jest dwuzakresowy moduł WiFi 2.4Ghz/5Ghz 802.11AC. Do dyspozycji użytkownika jest także jedno gniazdo USB 3.0, dwa złącza USB 2.0 oraz czytnik kart microSD.

Zidoo X10 posiada ponadto niezależnie od systemu Android równolegle zainstalowany system OpenWRT pozwalający na korzystanie z urządzenia jako serwera NAS. Wystarczy zamocować w urządzeniu dysk twardy (wewnętrzny lub USB) i zbudować swój domowy serwer plików z możliwością wydzielania zasobów i wieloma innymi opcjami.

Zidoo X10 - za sprawą wejściowego złącza HDMI 2.0 IN - umożliwia rejestrację obrazu i dźwięku oraz transmisję strumieniową obrazu. Dodatkowo, wejściowy sygnał może być następnie przekierowany do sieci lokalnej lub internetu w protokołach ts oraz H264, dzięki czemu sygnał z set top boxa czy kamery będzie dostępny na kilku innych urządzeniach domowych mających dostęp do sieci. Tego typu rozwiązanie sprawdzi się także w profesjonalnych zastosowaniach Digital Signage. Dostępna jest także funkcja PIP - obraz w obrazie - umożliwiająca obserwację dwóch przekazów jednocześnie. Dodatkowo, funkcjonalność systemu Android 6.0 pozwala na wyświetlenie dodatkowych 4 okien z tak zwaną opcją Multiview i pracę z podglądem czterech aplikacji jednocześnie.

Zidoo X10 zapewnia pełny dostęp do platformy Google Play oraz aplikacji, gier oraz programów. W urządzeniu domyślne zainstalowana jest przeglądarka Google Chrome ze wsparciem Adobe Flash 11 oraz HTML5, YouTube i Skype. Zidoo X10 współpracuje z aplikacjami VOD takimi, jak HBO GO oraz Netflix.

Zastosowanie 2GB szybkiej pamięci DDR3 RAM pozwala na szybką i wydajną pracę urządzenia oraz umożliwia korzystanie z wielu jednocześnie uruchomionych aplikacji. Wbudowane 16GB pamięci wewnętrznej eMMC 5.0 wystarcza do instalacji dodatkowych aplikacji. W razie potrzeby pamięć urządzenia można powiększyć instalując dysk SATA, pendrive, kartę pamięci lub zewnętrzny dysk twardy USB. Zidoo X10 świetnie sprawdza się także w sieci korzystając z popularnych protokołów SMB, UPNP czy NFS. Możliwości pracy z urządzeniami sieciowymi uzupełnia wsparcie dla Miracast i Airplay, a także odtwarzanie materiałów przez protokół DLNA z innych urządzeń sieciowych.

Zarządzanie urządzeniem ułatwia pilot zdalnego sterowania na podczerwień, który jest dołączony do zestawu. Kontroler pozwala na programowanie klawiszy oraz jest wyposażony w funkcję myszy. Ponadto producent umożliwił sterowanie Zidoo X10 z poziomu telefonu/tabletu z systemem Androidem dzięki darmowej, funkcjonalnej aplikacji Box RC. Oferuje ona pełne zarządzanie urządzeniem z wyborem trybu sterowania (mysz, tablet, gesty) oraz funkcją ScreenShot i skrótami do aplikacji. Do urządzenia dołączone są również dedykowane anteny WiFi, kabel analogowy AV oraz HDMI.

Cena detaliczna Zidoo X10 w wersji podstawowej wynosi 1099 zł brutto. Wersja SET TOP BOX kosztuje 1129 zł brutto.