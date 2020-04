Zielone światło dla Wi-Fi 6E

Federalna Komisja Łączności otworzyła drogę dla urządzeń Wi-Fi 6E.

Amerykańska agencja określająca m.in. zasady wykorzystania częstotliwości radiowych na terenie USA – FCC (Federal Communications Commission) – zdecydowała wczoraj (23 kwietnia), że pasmo 6 GHz zostanie udostępnione do nielicencjonowanego użytku. Pozwoli to na wykorzystywanie go na potrzeby sieci bezprzewodowych Wi-Fi 6E, internetu rzeczy (IoT) oraz dostarczania łączy sieciowych na terenach wiejskich lub słabo zaludnionych.

Szerzej i szybciej

Otwarte pasmo ma szerokość 1200 MHz (uwolnione częstotliwości mieszczą się w przedziale 5,925–7,125 GHz). Będą mogły z niego w pełni korzystać urządzenia niskiej mocy działające w pomieszczeniach zamkniętych. Dla nadajników o mocy standardowej przewidziano pewne ograniczenia: zarezerwowano dla nich pasmo o szerokości 850 MHz.

Zawężenie zakresu dla urządzeń o średniej i dużej mocy wynika z faktu, że na częstotliwościach należących do otwartego pasma działają już inne systemy łączności, takie jak mikrofalowe połączenia punkt-do-punktu, układy sterujące, systemy wykorzystywane do łączności komunalnej i alarmowej itp. Nielicencjonowany sprzęt nie może zakłócać ich działania.

Decyzja FCC oznacza, że zakres częstotliwości dostępnych dla sieci Wi-Fi powiększy się niemal 5-krotnie w porównaniu z pojemnością pasm wykorzystywanych obecnie (2,4 GHz i 5 GHz). Sprzęt zgodny z technologią Wi-Fi 6E może (teoretycznie) przesyłać dane 2,5 razy szybciej niż współczesne karty czy routery WLAN.

Przeznaczenie całej szerokości pasma dla urządzeń działających wewnątrz budynków jest dobrą wiadomością także dla osób, które wcale nie będą używać sprzętu Wi-Fi 6E. Zapewne zauważą one mniejszy tłok w eterze (na skutek migracji części nadajników na częstotliwość 6 GHz) i związaną z tym większą prędkość transmisji na „starych" zakresach pracy.

Potentaci już czekają

Szefowie FCC po raz pierwszy wspomnieli o możliwości uwolnienia pasma 6 GHz w 2018 r. Producenci chipów, tacy jak Intel i Broadcom, już wcześniej zaczęli się przygotowywać do dostarczenia układów radiowych zdolnych do pracy na nowych częstotliwościach. Broadcom przedstawił własny 6-gigahercowy chipset w lutym br., a przedstawiciele Intela poinformowali, że przekazali FCC prototypy takich układów w celu ułatwienia podjęcia decyzji o otwarciu nowego pasma.

fot. Wi-Fi Alliance