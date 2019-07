Zmarł Fernando Corbató, jeden z pionierów informatyki

Naukowiec Massachusetts Institute of Technology zmarł 12 lipca 2019 roku w Newburyport w wieku 93 lat. Dziś trudno sobie wyobrazić pracę na komputerze i jakąkolwiek ochronę prywatności bez jego pionierskiego wynalazku – zabezpieczenia dostępu do maszyny hasłem. Już na początku lat 60. Corbató wpadł na pomysł, że poszczególne konta użytkowników można zabezpieczyć ciągiem znaków, który pozwoli na dostęp do komputera wyłącznie autoryzowanym osobom. Tak narodził się słynny „password" – podstawa zachowania prywatności wielu osób pracujących na jednej maszynie. I choć branża komputerowa powoli odchodzi od haseł i upowszechniły się nowocześniejsze mechanizmy zabezpieczania przed nieautoryzowanym dostępem (np. kod PIN, rozpoznawanie twarzy, linii papilarnych) wynalazek amerykańskiego uczonego ukształtował postawy bezpieczeństwa komputerowego. Sam Fernando Corbató w wywiadzie, którego udzielił w wielu 87 lat The Wall Street Journal przyznał, że w dobie internetu loginy i hasła stały się zmorą nie do opanowania.

Hasło to nie jedyny innowacyjny wynalazek Amerykanina. Opracowany przez niego model równoczesnego używania różnych podzespołów w tym samym czasie dla różnych zadań i użytkowników CTSS (The Compatible Time-Sharing System) skrócił czas oczekiwania na reakcje systemu z godzin do sekundy. Dzięki temu proces przetwarzania danych stał się nieporównywalnie szybszy, a użytkowanie komputerów – bardziej praktyczne. W międzyczasie system dzielenia czasu utorował drogę przyszłym systemom operacyjnym, takim jak Linux. Stworzone przez siebie zasady podziału czasu pracy Corbató wyjaśnił amerykańskiej publiczności w 1963 r. w telewizyjnym wystąpieniu.

W 1990 roku naukowiec został wyróżniony nagrodą Turinga za pionierski wkład w rozwój systemów operacyjnych CTSS i Multics. Całą swoją karierę zawodową poświęcił MIT i do śmierci pozostał emerytowanym profesorem tej uczelni.

Fot. Wikipedia/Jason Dorfman