Zmarł twórca „kopiuj-wklej"

Larry Tesler opracował m.in. polecenia kopiuj-wklej oraz znajdź-zastąp. Pracował dla takich koncernów jak Xerox PARC, Apple, Amazon i Yahoo! Zmarł w poniedziałek w wieku 74 lat.

Tesler pracował w Xerox PARC przy tworzeniu Gypsy – pierwszego procesora tekstu, który wykorzystywał mysz i graficzny interfejs użytkownika. Zajmował się także Smalltalkiem – pierwszym dynamicznym obiektowym językiem programowania. Pracując dla Xeroxa, Tesler opracował polecenia ctrl+x, ctrl+c i ctrl+v. Zaimplementowano te komendy do wczesnego komputera Apple'a – o nazwie Lisa – który miał możliwość kopiowania, wklejania i wycinania już w 1983 r. O funkcje te uzupełniono także oryginalnego Macintosha.

Późniejszy świat nie wyobrażał już sobie maszyn bez ułatwień opracowanych przez Teslera. Jednak komendy pozwalające na kopiowanie i wklejanie to tylko wybrane z licznych jego dokonań. Tesler jest także ikoną wczesnego programowania. Miał swój udział w wielu innowacyjnych projektach.

Jedną z najbardziej znanych aktywności Teslera było przekonywanie do nieużywania modów do systemów komputerowych. Głosił ten postulat z ogromnym zaangażowaniem – jego strona internetowa nosiła nazwę nomodes.com, konto na Twitterze @nomodes, także tablica rejestracyjna jego wozu to No Modes.

Według stwierdzenia Muzeum Historii Informatyki Doliny Krzemowej Larry Tesler „połączył szkolenia z zakresu informatyki z wizją kontrkultury, w której komputery powinny być dla wszystkich".

fot. Xerox Twitter