Zmarła autorka przełomowej książki o sztucznej inteligencji

„Machines Who Think" – historia rozwoju AI

Zainteresowanie Pameli McCorduck sztuczną inteligencją (Artificial Intelligence, AI) zaczęło się, kiedy była studentką Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Pomagała wtedy w redakcji książki zbierającej akademickie opracowania na temat AI – dyscypliny naukowej wówczas dopiero raczkującej. Współpracowała przy tym z pionierami w tej dziedzinie: Edwardem Feigenbaumem i Julianem Feldmanem.

Na tym jednak się nie skończyło. Kiedy w latach 70. uczyła angielskiego na Uniwersytecie Carnegie Mellon w Pittsburghu, miała stały kontakt z naukowcami pracującymi nad rozwojem sztucznej inteligencji, m.in. Herbertem Simonem, Allenem Newellem i Rajem Reddy.

Kontakty ze środowiskiem wizjonerów AI, spotkania i wywiady, które z nimi przeprowadziła, doprowadziły Pamelę McCorduck do napisania książki – historii tej dziedziny nauki. Była to wydana w 1979 r. pozycja „Machines Who Think: Personal Inquiry Into the History and Prospects of Artificial Intelligence", opisująca ówczesne próby zmechanizowania myśli. Pamela uważała sztuczną inteligencję za marzenie, które wymaga pilnej realizacji. Jej książka została uznana za jedną z najwybitniejszych prac na temat AI, wyjaśniających istotę i znaczenie tej dziedziny szerokiemu gronu czytelników.

Pamela McCorduck zmarła 18 października br. w Walnut Creek w Kalifornii.

fot. YouTube/Carnegie Mellon University Libraries