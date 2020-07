Zmiana utworów w YouTube Music jeszcze łatwiejsza

Wystarczy przesunąć palcem

Niektórzy użytkownicy YouTube Music zgłosili w serwisie Reddit, że pojawiła się u nich nowa funkcja. Od teraz, jeżeli chcą zmienić utwór, wystarczy, że przesuną palcem po okładce albumu. Według nich funkcja jest łatwa w obsłudze i wygodna.

Google wprowadza tę opcję w swojej aplikacji stopniowo, co oznacza, że jeszcze nie wszyscy użytkownicy mogą z niej korzystać.

Funkcja dobrze znana

Zmiana utworów poprzez przesunięcie palcem to jednak nie nowość. Funkcja ta występowała także w innych aplikacjach muzycznych, takich jak Spotify czy Google Play Music (która jest poprzednikiem YouTube Music).

Aplikacja wciąż rozwijana

To kolejna już nowość w muzycznym programie Google'a. W ostatnim czasie wprowadzono w nim nowe funkcje, które kończą przejście z Google Play Music do YouTube Music. To m.in. odświeżony interfejs, funkcja pokazywania tekstu utworów i nowa karta Eksploruj.

fot. Eodeyn – Pixabay