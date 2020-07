Zmiana wydawcy PC Formatu i CD-Action

Drodzy Czytelnicy!

Redakcja PC Formatu ogłasza – z nieskrywaną radością – że prawa do czasopisma i strony WWW przejęła od wydawnictwa Bauer agencja gamingowa Fantasyexpo. Prywatnie znamy się od dawna – i wiemy, że to świetny obrót spraw, bo oto markę przejęli ludzie, którzy nowe technologie znają jak własną kieszeń.

Co dalej? Przede wszystkim nie musicie obawiać się o papierowy magazyn – będzie ukazywać się zgodnie z harmonogramem, a za tworzenie go odpowiedzialna będzie dobrze wam znana ekipa. Każdemu jednak, kto wie, czym na co dzień zajmuje się Fantasyexpo, do głowy przychodzi jeszcze jedna oczywista korzyść z takiej współpracy.

Od dawna w redakcji PC Formatu regularnie powracał temat nowoczesnego serwisu internetowego i wysokiej jakości materiałów wideo. Teraz możemy tę wizję zrealizować. Redakcja, Fantasyexpo i Wy – bo każdy z was może dołożyć swoją cegiełkę. Zarówno do rozwoju czasopisma, jak i nowego serwisu czy profesjonalnego studia wideo. Szczegóły (dotyczące i CD-Action, i PC Formatu) znajdziecie pod tym adresem: http://beesfund.com/wkrotce/cdaction