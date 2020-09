Zmiany na Dysku Google'a

Śmieci ważne przez 30 dni

Od 13 października br. kosz Dysku Google'a będzie działał podobnie jak kosze innych aplikacji sieciowych koncernu z Mountain View – umieszczone w nim elementy zostaną usunięte automatycznie po 30 dniach.

Przywróć, dopóki możesz

Dotychczas poróżnenie kosza Dysku wymagało wydania poleceni przez użytkownika konta. Pliki w koszach dysków współdzielonych są już obecnie automatycznie usuwane po 30 dniach.

Elementy znajdujące się w koszu wliczane są do limitu miejsca na dane; jest on wspólny dla Dysku, Gmaila i Zdjęć. Google rozsyła stopniowo komunikaty o zmianach w działaniu Dysku do wszystkich jego użytkowników. Od jutra, 29 września, ostrzeżenia będą pojawiać się także w usługach Dokumenty i Formularze.

fot. Pixabay