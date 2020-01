Zmiany w bankowości internetowej ING

ING Bank Śląski wdrożył do swoich usług internetowych weryfikację behawioralną, czyli usługę polegającą na analizie zachowania klienta w trakcie korzystania z serwisu transakcyjnego. Profil użytkownika tworzony na podstawie zbieranych o jego zachowaniu w sieci danych będzie pozwalał na wykrycie nienaturalnych zachowań na koncie, a tym samym ułatwi ujawnienie oszustwa.

Sposób poruszania się po serwisie to czynnik weryfikacyjny. Przesuwanie kursorem myszy czy dynamika pisania na klawiaturze są elementami, które wpływają na stwierdzenie przez bank, czy zalogowany użytkownik to ta sama osoba, co właściciel konta. Bank nie sprawdza wykonywanych transakcji ani tego, co wpisuje użytkownik, a jedynie, w jaki sposób to robi.

Przedstawiciele banku twierdzą, że bezpieczeństwo w bankowości internetowej jest kluczowe dla klientów, dlatego stale rozwijają mechanizmy je wspierające. Użytkownicy dostają od banku informację o zmianach, w której zawarta jest prośba, by wyrazili zgodę na zbieranie danych przez bank w ramach weryfikacji behawioralnej. Dzięki temu ze strony banku będzie można w dodatkowy sposób zabezpieczać wykonywane transakcje oraz dostęp do bankowości internetowej.

Projekt relizowany jest we współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego.

fot. ING