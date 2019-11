Zmiany w przeglądarce Chrome 78

W opublikowanej właśnie aktualizacji do najnowszego, 78. wydania przeglądarki Chrome pojawiły się dwie eksperymentalne funkcje: obsługa plików lokalnych oraz odbiornik wiadomości SMS.

Strony WWW nigdy nie mogły uzyskać bezpośredniego dostępu do lokalnego systemu plików komputera lub smartfona; wymagało to zainstalowania osobnych wtyczek. W 78. wersji przeglądarki Chrome zastosowano jednak interfejs Native File System API, pozwalający aplikacjom internetowym odczytywać lub zapisywać zmiany w plikach i folderach na urządzeniu (po uzyskaniu zgody użytkownika). Ma to pomóc w pracy z narzędziami takimi jak edytory tekstu online albo sieciowe narzędzia do obrabiania grafiki.

Uprawnienia do modyfikacji plików obowiązują do momentu opuszczenia witryny; dopóki internauta ją przegląda, strona ma prawo wywoływać takie okna dialogowe jak w przypadku wydania komendy Otwór/Zapisz jako. Operacje odczytywania lub zapisywania plików wymagają za każdym razem potwierdzenia (nie działa w tym przypadku funkcja automatycznego wprowadzenia zmian w otworzonych dokumentach). Ponadto w ostatecznej wersji mechanizm obsługi systemu plików będzie wyświetlał informację o tym, że został uruchomiony – odpowiednia ikona ma się pojawiać w pasku adresu.

Działanie nowej funkcji można wypróbować, odwiedzając stronę https://googlechromelabs.github.io/text-editor/. Znajduje się na niej prosty edytor tekstu, który potrafi utworzyć nowy plik, a następnie zapisać go na dysku lokalnym (lub zmieniać zawartość istniejących już dokumentów tekstowych).

Kolejnym eksperymentalnym narzędziem jest odbiornik wiadomości SMS, który ułatwia uzupełnianie kodów weryfikacyjnych przesyłanych za pośrednictwem sieci komórkowej na zsynchronizowane z kontem Google'a urządzenia przenośne. Dotychczas wymagało to przepisania kodu ze smartfona lub przekazania go na komputer. Interfejs SMS Receiver API automatyzuje całą operację. Nowa funkcja powinna zostać wbudowana do 80. wersji przeglądarki. Według zapewnień programistów Google'a narzędzie nie ma wglądu w całą treść otrzymanych SMS-ów, a jedynie wyszukuje ciąg cyfr służących za kod weryfikacyjny.

