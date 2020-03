Zmiany w zakupach w App Store

Apple wreszcie zdecydował się wprowadzić mechanizm pozwalający na uniwersalne zakupy aplikacji w App Store. Dzięki temu do raz kupionej apki będziemy mieć dostęp na wszystkich urządzeniach po zalogowaniu się na to samo konto Apple – jeśli oczywiście konkretna aplikacja jest dostępna na dane urządzenie. Ujednolicono też zasady płatności – do opłaconych dodatkowo funkcji (np. wersji premium) mamy dostęp na każdym używanym sprzęcie firmy.

Do tego Apple chce, by od teraz deweloperzy bardziej skupiali się na przystosowaniu aplikacji do nowych systemów. Po zweryfikowaniu kompatybilności wydań na różne urządzenia nie będzie już możliwe oddzielenie aplikacji. Ujednolicone zostaną też więc witryny zakupowe firmy. Ponadto możemy się spodziewać nie tyko opcji zrobienia grupowych zakupów, ale też przeniesienia na kolejne sprzęty już istniejących aplikacji.

Zmiana, choć pozytywna, przysporzy nieco trudności autorom programów, którzy będą musieli usunąć niezgodne ze sobą aplikacje wraz z ocenami i recenzjami. Apple nie sprecyzował też, jak ma wyglądać sytuacja u tych, którzy wcześniej nabyli jeszcze nieujednoliconą wersję i zostaną odcięci od aktualizacji. Dopiero więc w praktyce się przekonamy, czy będzie to faktycznie dobra zmiana.

fot. Apple