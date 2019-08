Znaczek jakości Amazona na celowniku senatorów

Amazon znów na celowniku amerykańskich senatorów. Tym razem zainteresowali się oni odznaką Amazon's Choice, której otrzymanie zapewnia sprzedawcy wyższe pozycjonowanie jego produktu na platformie. W związku z tym senatorowie Bob Menendez i Richard Blumenthal wysłali do Jeffa Bezosa, prezesa firmy, list z prośbą na temat ujawnienia szczegółów przyznawania odznaki.

„Są obawy, że odznaka jest przyznawana w arbitralny sposób lub, co gorsza, na podstawie fałszywych recenzji produktów. Wiemy, że w przeszłości podejmowali walkę z fałszywymi opiniami, ale problem wciąż jest" uzasadniają senatorzy w przytoczonym przez serwis Engadget liście.

Senatorzy chcą wiedzieć, w jaki sposób przebiera wybór produktów oznaczonych Amazon's Choice i w jaki sposób algorytm informuje firmę o podjętej decyzji. Pytają również o to, czy wybór jest zatwierdzany przez ludzi. To odpowiedź na ostatnie śledztwo serwisu Buzzfeed, które wykazało, że wiele produktów kiepskiej jakości otrzymało odznakę na podstawie sfałszowanych opinii.



Na razie nie zostaną jednak podjęte kroki prawne wobec platformy handlowej. Firma otrzymała do 16 września czas na wytłumaczenie kwestii spornych. „Senator Mendendez chciałby najpierw zapoznać się wyjaśnieniami [Amazona – przyp. red.]. Wtedy sprawdzimy, jakie działania może podjąć rząd federalny w przypadku, gdyby Amazon nie zmienił swojego postępowania" odpowiedziało biura senatora w e-mailu do redakcji serwisu Engadget.

fot. Amazon