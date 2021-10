Znamy funkcje i ceny pakietu Office 2021

Office 2021 w sprzedaży od 5 października

Firma Microsoft w pierwszym tygodniu października zaplanowała premierę nie tylko Windowsa 11, ale również pakietu Office 2021. Będzie to wersja samodzielna, niewymagająca korzystania z abonamentu. Koncern ujawnił ceny i charakterystykę nowego pakietu.

Ceny

Office Home and Student 2021 ma kosztować 149,99 dolarów i będzie zawierał programy Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Microsoft Teams na komputery PC i Mac. Cena Office Home and Business 2021 to 249,99 dolarów. Do wymienionych programów dojdzie w nim Outlook oraz możliwość korzystania ze wszystkich aplikacji pakietu Office do celów biznesowych.

W pakiecie Office 2021 znalazły się funkcje współpracy dostępne dla subskrybentów usługi Microsoft 365. Pakiet zapewniać ma obsługę OneDrive, opcje współtworzenia w czasie rzeczywistym oraz integrację z Microsoft Teams do użytku osobistego.

Nowości

Pakiet Office 2021 ma odświeżony interfejs wstążki i paletę kolorów dostosowaną do zmian interfejsu w Windows 11. Poza tym wprowadzono między innymi nowoczesne funkcje programu Excel (np. obsługę tablic dynamicznych, funkcję pozwalającą nadawać nazwy wynikom obliczeń, obsługę formatu ODF 1.3), ulepszenia w programie PowerPoint i Word, obsługę tłumaczenia programu Outlook.

Office 2021 ma być obsługiwany w Windows 11, Windows 10 i trzech najnowszych wersjach macOS.

Więcej na temat zmian można przeczytać tutaj.

fot. Microsoft