Zniesienie wysokich opłat za roaming w UE od 15 czerwca

Od 15 czerwca maksymalna stawka hurtowa opłaty za rozmowę telefoniczną w roamingu spadnie z 0,05 euro za minutę do 0,032 euro. Stawki za SMS zostaną obniżone z 0,02 euro do 0,01 euro.

Od 15 czerwca ceny za przesył danych spadną do 7,7 euro za gigabajt (obecnie stawki wynoszą około 50 euro za GB).

Opłata za transfer ma systematycznie maleć, by z początkiem 2022 roku wynieść 2,5 euro za GB.Zniesienie opłat za roaming to nasz wspólny sukces. (...) Do mieszkańców Unii Europejskiej musi dotrzeć informacja, że nie muszą się już obawiać nadmiernych kosztów związanych z korzystaniem z telefonów za granicą. 15 czerwca to będzie data wyjęcia kolejnej cegiełki z barier, które ciągle jeszcze dzielą Europę" - powiedziała PAP zajmującą się tą sprawą europosłanka Róża Thun (PO).

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL