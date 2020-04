Zobacz, jak łatwo nauczyć dziecko programowania

Projekt do nauki programowania dla dzieci stworzyli Polacy.

Gra Scottie Go! jest od kilku lat znana i doceniana na całym świecie. Od początku marca br. kilkadziesiąt szkół podstawowych w Polsce i Hongkongu pracuje już z aplikacją Scottie Go! Dojo, a kilka innych krajów jest w trakcie wdrażania tego modelu nauki.

Scottie Go! dostępny jest w 83 krajach w 21 wersjach językowych.

Wyjątkowy kreator zadań

Nauka programowania za pomocą aplikacji polega na wędrowaniu przez kolejne zadania z bohaterami edukacyjnej serii gier. Sympatyczny kosmita Scottie oraz inne postacie mierzą się z kolejnymi etapami nauki poprzez podejmowane przez dziecko działania.

Ten kreator zadań programistycznych łączy możliwość pracy zdalnej z wykorzystaniem specjalnie stworzonej platformy, aplikacji oraz wydrukowanych klocków do nauki programowania. Przetestował go ze swoim synkiem jeden z naszych redaktorów i potwierdza, że to kawał świetnej roboty!

Nauka za darmo

Scottie Go! to pierwsza na świecie gra do nauki programowania łącząca kartonowe klocki do układania kodu z darmową aplikacją na platformy mobilne. Firma BeCREO Technologies, twórca serii o kosmicie, teraz bezpłatnie udostępnia szkołom i uczniom korzystającym z edukacji zdalnej platformę i aplikację Scottie Go! Dojo.

Uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą sami wydrukować zestaw klocków do nauki programowania oraz korzystać ze wszystkich funkcjonalności aplikacji Scottie Go! Dojo i platformy w domu. Wystarczy, że zarejestrują się na stronie Scottie Go! Dojo. Wówczas otrzymają darmowy kod licencyjny do platformy oraz dostęp do aplikacji.

Ponadto każdy użytkownik będzie mógł wydrukować zestaw 109 papierowych klocków do układania kodu, co umożliwi rozpoczęcie nauki zdalnie lub realizację szkolenia z programowania w edukacji domowej.

Informacje na temat gry, przykładowe zadania, instrukcje oraz zasady darmowej licencji dostępne są TUTAJ.

Darmowy dostęp do kreatora zadań skończy się 31 sierpnia br.

fot. materiały prasowe