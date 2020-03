Zobowiązanie hakerów: ataki zostaną wstrzymane

Ransomware to częsty typ ataków prowadzanych przez cyberprzestępców. Polega na zablokowaniu dostępu do stron i systemów do czasu opłacenia haraczu wyznaczonego przez atakującego. Dziennikarze z redakcji „BleepingComputer" zamieścili w swoich artykułach kilka wzmianek na temat kontaktów z grupami hakerskimi posługującymi się tego typu metodami. Wynika z nich, że hakerzy mają zamiar wstrzymać ataki na szpitale i placówki medyczne na czas walki z koronawirusem.

Wydawać by się mogło, że obecna sytuacja jest idealną okazją do wzmożenia aktywności dla grup przestępczych celujących w strony internetowe i systemy sieciowe. Tym bardziej zaskakuje postawa, jaką wykazali hakerzy posługujący się ransomware'em, obiecując wstrzymanie swoich działań.

Jednocześnie pamiętać trzeba, że to nie jest jedyny typ ataków hakerskich. Istnieje wiele innych zagrożeń i luk umożliwiających zablokowanie systemów lub zakłócenie ich sprawnego działania. Ważny jest jednak fakt, że grupy korzystające z ataków typu ransomware skupiały się dotychczas głównie na szpitalach.

fot. Nahel Abdul Hadi – Unsplash