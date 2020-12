Zoom cenzurował konferencję poświęconą masakrze

Niewygodna rocznica

Prokuratorzy federalni z Brooklynu rozpoczęli sprawę przeciw pochodzącemu z Chin pracownikowi Zooma. Były już moderator serwisu został oskarżony o zakłócanie rozmów wideo dotyczących rocznicy masakry na placu Tiananmen, do której doszło 31 lat temu w Pekinie. Jest to temat, do którego władze Chin wciąż odnoszą się z wielką niechęcią.

Podczas zorganizowanego wówczas protestu studentów doszło do pacyfikacji strajków. Ówczesny sekretarz Komunistycznej Partii Chin sprawiał wrażenie człowieka przychylnego reformom, co doprowadziło do coraz śmielszego manifestowania postulatów przez uczestników zgromadzenia. Ostatecznie protesty przybrały masową skalę i skończyły się pacyfikacją wojskową. Śmierć mogło ponieść nawet 10 000 cywilów.

Autonomie kontra reżim

Chiński pracownik serwisu miał nie tylko zakłócać jakiekolwiek konferencje związane z obchodami kolejnej rocznicy tego wydarzenia. Sprawa jest o tyle poważna, że miał on działać z polecenia chińskich służb wywiadowczych i przekazywać władzom Chin dane osób biorących udział w rozmowach. Co prawda Pekin ma prawo zażądać od Zooma ocenzurowania tego typu treści w Chinach kontynentalnych, gdzie obchody są niezgodne z prawem – problem jednak w tym, że blokowani i „spisywani” byli także ludzie z obszarów autonomicznych.

Trzeba milczeć

Do zdarzenia dojść miało w czerwcu, a Zoom wyjaśnił, że problemem był udział w obchodach wielu mieszkańców Chin kontynentalnych, co jest w ich przypadku niezgodne z prawem. Firma przeprosiła i zapewniła, że w przyszłości tego typu cenzura nie będzie wpływać na kogokolwiek poza wspomnianym regionem. Takie postępowanie pracownika doprowadziło do jego zwolnienia oraz postawienia przed sądem. Możliwe, że w sprawę byli zamieszani też jego podwładni. Pytanie, jakie konsekwencje spotkają uczestników zabronionych rozmów.

fot. KK