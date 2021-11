Zoom testuje nowy program reklamowy

Pilotażowy program reklamowy

Platforma, której lawinowo przybywało użytkowników od początku pandemii COVID-19, co wiązało się z masą problemów i zarzutów, po ustabilizowaniu sytuacji i dłuższym okresie spokojnego działania planuje wprowadzenie zmian.

Firma poinformowała w blogu, że testuje wyświetlanie reklam bezpłatnym użytkownikom. Pojawiałyby się one w oknie przeglądarki po zakończeniu spotkania. Pilotażowy program dotyczyć ma „niektórych krajów" (jak wynika z komunikatu), nie wiadomo jednak dokładnie których.

Reklamy mają być widoczne tylko dla osób, które dołączą do spotkania hostowanego przez innego użytkownika korzystającego z opcji podstawowej (bezpłatnej). Zobaczą one na stronie Zooma także baner zawierający łącze, które poprowadzi ich do strony zarządzania plikami cookie.

Jak zapewnia Zoom, treści ze spotkań, konferencji i wiadomości nie będą wykorzystywane do profilowania reklam. Firma aktualizowała swoją politykę prywatności, żeby uniknąć kłopotów, z którymi borykała się w początkowym okresie pandemii.

fot. Compare Fibre – Unsplash