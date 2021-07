Zostań testerem iOS-a 15

Apple powiększa grono testerów

Firma z Cupertino opublikowała pierwszą publiczną wersję beta systemów iOS 15, iPadOS 15 i watchOS 8, czyli kolejnych wydań swoich systemów operacyjnych na iPhone'y, iPady i Apple Watche. Co ciekawe, nie są to wersje tylko dla programistów, ale może je pobrać każdy zainteresowany przetestowaniem OS-u.

Ostateczny kształt systemy te mają zyskać jesienią. Do tego czasu co kilka tygodni wypuszczana będzie kolejna wersja beta. Informacje uzyskane od testerów i wskazane przez nich błędy mają doprowadzić do powstania jak najdoskonalszych wersji końcowych oprogramowania. A im większa grupa użytkowników, tym więcej danych.

Do testów najlepiej wykorzystać nieużywany sprzęt, aby nie doprowadzić do zatrzymania działania aplikacji albo zablokowania urządzenia pracującego pod kontrolą dotychczas używanego systemu.

W iOS-ie 15 ma się zmienić między innymi wygląd Safari, wprowadzony zostanie nowy tryb Focus, pojawią się zaktualizowane mapy i ulepszona wersja FaceTime.

Więcej informacji o programie Apple Beta i nowościach w opracowywanych systemach można znaleźć na tej stronie.

fot. QuinceCreative – Pixabay