Zotac – wydajny komputer o niewielkich gabarytach

Komputer ZBOX CI329 nano wyposażony jest w czterordzeniowy procesor Intel N4100. Przy dużym obciążeniu, procesor ten zużywa zaledwie do 13 watów mocy i pobiera tylko 6 watów w trybie bezczynności. Oprócz niskiego zużycia energii, nowy komputer z serii ZBOX Mini PC charakteryzuje dużymi możliwościami podłączeniowymi, w tym dysponuje aż pięcioma portami USB, czytnikiem kart SDXC, gniazdem słuchawkowym i mikrofonowym, dwoma portami Gigabit Ethernet, bezprzewodowym modułem sieciowym 802.11ac i Bluetooth 5.0. Dzięki temu, bez najmniejszego problemu, podłączyć można do niego dowolne urządzenie peryferyjne lub zapewnić łączność niezbędną do wykonywania codziennych zadań.

Elastyczność wyświetlania obrazu

Nowy komputer z serii ZBOX Mini PC wyposażony został w różnego typu wyjścia wideo, w tym w złącza DisplayPort, HDMI i VGA. Dzięki temu bez problemu możemy cieszyć się obrazem o rozdzielczości 4K, który wyświetlany jest z częstotliwością 60 Hz, a także rozszerzyć generowany widok na maksymalnie trzy wyświetlacze. Z kolei, dzięki kompatybilności z systemem montażowym VESA, zapewniono komputerowi wyjątkową wszechstronność i mobilność, które pozwalają umieścić go i zamontować praktycznie w dowolnym miejscu.

Wzornictwo o strukturze plastra miodu

Komputer odziedziczył swój matowy, czarny wygląd oraz stylistykę powierzchni obudowy przypominająca strukturę plastra miodu, wprost po bestselerowej rodzinie chłodzonych pasywnie miniaturowych pecetów z serii C. Starannie opracowana konstrukcja systemu chłodzenia komputerów z serii ZBOX CI329 nano, wraz z unikatową, umożliwiającą swobodny przepływ powietrza powierzchnią obudowy, pozwala na uwolnienie całej mocy drzemiącej wewnątrz procesora bez konieczności korzystania z wentylatorów. Konstrukcja, zapewnia również dobre odprowadzanie ciepła, gwarantując przy tym, że zewnętrzna powierzchnia obudowy będzie cały czas chłodna, nawet przy pełnym obciążeniu.

Łatwe dostosowywanie

Dzięki beznarzędziowemu dostępowi do gniazd pamięci SO-DIMM i 2,5-calowej kieszeni HDD/SSD, możliwa jest szybka modernizacja bądź rozbudowa tego komputera klasy Mini PC.