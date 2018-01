Zyxel Multy X – niezawodna sieć Wi-Fi w całym domu

Multy X wykorzystuje sieciową technologię bezprzewodową Mesh, dzięki czemu zapewnia optymalny zasięg w całym domu i eliminuje tzw. martwe punkty Wi-Fi. Urządzenia Multy X automatycznie łączą się z najbliższym punktem, który posiada najlepszy sygnał. Umożliwia to bezpłatny roaming w całym domu i optymalną wydajność sieci bez konieczności manualnego przełączania się pomiędzy nadajnikami. W przeciwieństwie do tradycyjnych sieci, rozwiązanie Multy X nie ogranicza prędkości i przepustowości w wyniku powtarzania sygnału Wi-Fi między routerami i wzmacniaczami.

Trzy zakresy to zwiększona prędkość dla urządzeń sieciowych

Multy X, w przeciwieństwie do dwuzakresowych rozwiązań sieciowych, wykorzystuje trzecie pasmo do transmisji bezprzewodowej pomiędzy węzłami. Pozawala to na wyeliminowanie problemu zmniejszenia przepustowości i ogólnej wydajności sieci, jak dzieje się w przypadku standardowych rozwiązań dwupasmowych.

Multy X zapewnia pełną przepustowość podłączonym urządzeniom w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz, co gwarantuje maksymalną wydajność i niezawodność. Obsługa MU-MIMO dodatkowo poprawia komfort użytkowania sieci, umożliwiając Multy X łączenie się i komunikację z wieloma urządzeniami jednocześnie.

Bezproblemowa konfiguracja

Prosta i intuicyjna aplikacja na smartfon ułatwia konfigurację i zarządzanie całą domową siecią bezprzewodową Multy X. Dzięki niej skonfigurowanie sieci zajmuje zaledwie kilku minut, można łatwo zaktualizować oprogramowanie, utworzyć tymczasowy dostęp do sieci Wi-Fi lub zablokować go określonym użytkownikom.

Bezprzewodowy system Mesh Zyxel Multy X składa się z dwóch modeli urządzeń, które razem z pojedynczymi punktami Multy X do zwiększania zasięgu dostępne są w Polsce od stycznia 2018 roku.