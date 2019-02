Zyxel prezentuje Multy U

Kompaktowa budowa Multy U sprawia, że jest to najmniejsze na rynku rozwiązanie do tworzenia niezawodnych sieci bezprzewodowych typu mesh z obsługą trzech pasm. Urządzenie ważące zaledwie 310 gramów ma wymiary 12,3 x 12,3 cm i tylko 3 cm grubości. Niewielki rozmiar i estetyczny wygląd sprawiają, że produkt z łatwością wkomponuje się w każde wnętrze. Wszechstronność montażu zapewnia znajdująca się w komplecie magnetyczna podstawka oraz skórzany rzemień, który służy do zawieszenia Multy U w dowolnym miejscu.

Duża moc w kompaktowym opakowaniu

Pomimo niewielkich rozmiarów, Multy U zapewnia użytkownikom wysoką jakość pracy. W przeciwieństwie do wielu rozwiązań sieciowych posiadających jedynie dwa zakresy pracy, Multy U oprócz pasm 2,4 GHz i 5 GHz posiada dodatkowe pasmo 5 GHz przeznaczone wyłącznie do komunikacji wewnętrznej typu „backhaul". Sześć wbudowanych anten może wysyłać i odbierać dane z prędkością do 866 Mb/s na obszarze 185 metrów kwadratowych w obrębie jednego urządzenia, jednocześnie obsługując do 128 połączeń bez odczuwalnych opóźnień.

Zarządzanie siecią Multy U jest proste dzięki firmowej aplikacji Multy dostępnej na urządzenia z systemem iOS oraz Android. W jej ramach można między innymi udostępniać sieć Wi-Fi dla gości, a także przeprowadzać testy prędkości i modyfikować ustawiania powiadomień o nowych użytkownikach korzystających z sieci z opcją zezwalania lub blokowania dostępu. Aplikacja umożliwia też otrzymanie wsparcia technicznego.

Dodatkowym atutem urządzenia jest funkcjonalny wyświetlacz LED, który informuje o statusie sieci poprzez zmianę koloru podświetlenia. Można go natychmiast wyłączyć za pomocą przełącznika lub poprzez aplikację mobilną. Multy U można wykorzystać także do wykonywania komend głosowych dzięki jego kompatybilności z asystentem Amazon Alexa.