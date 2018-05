iOS 11.4 i nowy typ blokady

W ostatnim czasie zrobiło się głośno o kontrowersyjnych praktykach, które stosują amerykańskie służby, w celu uzyskania dostępu do smartfonów zmarłych przestępców. Używają do tego celu palca zmarłego lub specjalnego urządzenia o nazwie GreyKey, które za pomocą podłączenia do gniazda Lightning jest w stanie w niedługim czasie złamać każdego iPhone'a. O ile pierwszego procederu nie da się w prostu sposób ukrócić, tak drugi już został mocno ograniczony przez nową funkcję w systemie iOS.

Chodzi o rozwiązanie o nazwie USB Restricted Mode, które będzie dostępne w iOS 11.4. Pozwoli ono na włączenie blokady transmisji danych przez złącze Lightning. jeśli przez co najmniej 7 dni iPhone nie zostanie ani razu odblokowany przez właściciela. Sprawi to, że uzyskanie dostępu do danych na smartfonie będzie znacznie trudniejsze, ponieważ nie będzie on widoczny dla żadnych zewnętrznych urządzeń.

Co ciekawe, funkcja była już testowana w iOS 11.3, jednak nie trafiła do finalnej wersji systemu.