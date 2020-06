iOS 14 pozwoli nagrywać rozmowy?

Kolejny przeciek sugeruje, że iOS 14 pozwoli na nagrywanie rozmów.

Oczywiście jest to możliwe na każdym smartfonie, jednak Apple prawdopodobnie chce pójść o krok dalej i zaoferować funkcję rejestrowania rozmów bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi.

Obawy o prywatność

Nie jest to jeszcze potwierdzona informacja, ale na taki stan rzeczy wskazują ślady znalezione w kodzie źródłowym wczesnych wersji iOS-a 14. Testerzy dokopali się do tej funkcji po przejrzeniu menu. Aby rozmowy były rejestrowane, wystarczy zaznaczyć taką opcję w menu. Gdy się na to zdecydujemy, każda rozmowa przychodząca i wychodząca jest zapisywana w pamięci urządzenia jako plik audio.

Zmiana ta budzi uzasadnione wątpliwości. Podczas nawiązywania połączenia nasz rozmówca nie jest bowiem ostrzegany żadnym automatycznym komunikatem o rejestrowaniu rozmowy. W regulaminie Apple przenosi tę kwestię na posiadacza telefonu, który sam ma obowiązek poinformować drugą stronę o tym fakcie.

Rozwiązanie może więc stać w sprzeczności z regulacjami stosowanymi w poszczególnych krajach i prowadzić do istotnych nadużyć. Zapowiedź iOS-a 14 najprawdopodobniej odbędzie się już pod koniec czerwca – jesteśmy ciekawi, w jaki sposób Apple odniesie się wtedy do tego problemu.

fot. Pixabay