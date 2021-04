iOS 14.5 zaoferuje ponowną kalibrację baterii

Dłuższa praca na baterii

Oprócz budowy, pojemności i sposobu użytkowania, na zużywanie się akumulatorów w smartfonach wpływa oprogramowanie. W nowej aktualizacji systemu iOS, Apple zamierza wprowadzić narzędzie, które pozwoli na dokonanie ponownej kalibracji baterii. Zła wiadomość jest taka, że funkcja ta (przynajmniej na początku) nie będzie dostępna dla telefonów starszych niż iPhone 11.

Z czasem będzie lepiej?

Funkcję włączymy w tej samej zakładce, w której do tej pory mogliśmy odnaleźć informacje o kondycji akumulatora i jego maksymalnej pojemności. Ponowna kalibracja pozwala m.in. na nowo oszacować pojemność akumulatora i dopasować pracę smartfona pod dużym obciążeniem do kondycji ogniwa, tak by przedłużyć jego żywotność. Ponowna kalibracja siłą rzeczy będzie wiązać się z ograniczeniem wydajności sprzętu – pozwoli jednak nieco opóźnić zużycie baterii do takiego stopnia, ze trzeba ja wymienić.

Kalibracja nie odbywa się jednak natychmiastowo. Od włączenia kalibracji do uzyskania wymiernego efektu może minąć nawet kilka tygodni. By dopasować ustawienia na nowo, system musi wykonać najpierw serię pomiarów związanych z długością cykli ładowania. Kalibracja nie zawsze musi też zakończyć się sukcesem. Jeżeli ogniwo jest zbyt uszkodzone, by przeprogramowanie telefonu cokolwiek pomogło, telefon poinformuje nas o konieczności udania się do serwisu.

Rozbudowana aktualizacja

To niejedyna ważna zmiana, jaką przyniesie kolejne wydanie systemu iOS. Inną nowością ma być funkcja odblokowywania smartfona zegarkiem. Jeżeli telefon znajdzie się w zasięgu odblokowanego wcześniej zegarka Apple Watch, użytkownik nie będzie już musiał wykonywać dodatkowej autoryzacji, by skorzystać także ze smartfona. Zmiana ma ułatwić życie zwłaszcza w sytuacji, gdy użytkownik musi mieć zasłoniętą twarz.

fot. Pixabay