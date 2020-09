iPady nowej generacji zaprezentowane

Najszybszy tablet w sprzedaży?

Podczas konferencji, która odbyła się 15 września, Apple pokazał nie tylko nowe zegarki, ale też iPada oraz iPada Air 8 generacji.

Ten mocniejszy

iPad Air 8 został stworzony przede wszystkim z myślą o znacznym zwiększeniu mocy obliczeniowej. Sprzęt wyposażono w procesor A14 Bionic – klasycznie wiemy o nim tyle, że jest to najbardziej wydajny chip stworzony przez firmę, podobno aż 10 krotnie przyspieszający proces uczenia maszynowego. Zdaniem producenta CPU jest o 40% szybszy od poprzednika i kilkukrotnie szybszy od sprzętów konkurencji. GPU zapewnia z kolei 30% skok wydajności i umożliwia montaż filmików w rozdzielczości 4K. Apple usprawnił też w obu tabletach obsługę gier.

Zgodnie z oczekiwaniami, do łask wraca zabezpieczenie Touch ID, zastępując tym razem Face ID. Skaner odcisku palca ukryto przy tym pod przyciskiem zasilania, co ma pozwolić na natychmiastowe wybudzenie urządzenia. Ekran ma 10,9 cala, a kamerka na pleckach wyposażona jest 12 Mpix sensor (obiektyw do selfie – 7 Mpix). Ważna zmiana to złącze USB-C do ładowania zamiast złącza Lightning.

Oprócz podzespołów czeka nas też trochę usprawnień w oprogramowaniu – firma pracowała nad przebudowaniem aplikacji do notatek oraz poprawą wielozadaniowości. Producent zapowiedział pięć wariantów kolorystycznych: srebrny, gwiezdna szarość, różowe złoto, zielony oraz błękitny. Urządzenie kosztuje od 2900 zł do 4300 zł, zależenie od pamięci (64 lub 256 GB) oraz modułów łączności (Wi-Fi, LTE).

Tablet budżetowy

W tańszej wersji dostaniemy nieco mniejszy, 10,2-calowy ekran, kamerę 8 Mpix, procesor Apple Bionic A12. Czytnik odcisków palca jest ukryty pod klasycznym przyciskiem home z przodu obudowy. Akumulater zapewnia 10 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Sprzęt w zależności od konfiguracji wyceniono na do 1600 do 2700 zł, podobnie jak w przypadku iPada Air cena zależy od konfiguracji. Do sprzedaży trafiły warianty 32–128 GB. Na model Air trzeba natomiast poczekać do października.

