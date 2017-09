iPhone - wymiana ekranu będzie bardziej kosztowna

Wymiana rozbitego ekranu w iPhone'ach nigdy nie należała do tanich operacji. Użytkownicy, często nie chcąc wydawać kilkuset złotych na pozbycie się pęknięć na szybce, po prostu ignorują je, użytkując telefon z popękanym wyświetlaczem. Teraz, taki widok może być jeszcze częstszy, ponieważ Apple postanowiło podnieść cenę wymiany tego komponentu.

W Stanach Zjednoczonych została ona podniesiona o 20 dolarów, w przypadku każdego modelu. W Polsce ta kwota została zaokrąglona do 100 złotych. W efekcie, wymiana ekranu w iPhonie 6S i 7 kosztuje teraz 759 złotych, a iPhonie 6S Plus i 7 Plus - 839 złotych.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL