iPhone 12 oficjalnie zapowiedziany

Od Mini do Pro Max

Na zorganizowanej 13 października konferencji przedstawiciele Apple'a zapowiedzieli iPhone’a 12. Na nową rodzinę smartfonów składają się cztery telefony. Ich głównymi atutami poza wydajnością ma być zgodność z sieciami 5G, nowe wzornictwo oraz obsługę MagSafe.

Cechy wspólne

Telefon będzie dostępny w czterech wariantach – dwóch podstawowych oraz dwóch wersjach Pro. Smartfony różnią się głównie przekątną ekranu, aparatem oraz wymiarami. Wszystkie napędzać ma najbardziej wydajny w historii firmy procesor A14 Bionic – będzie to pierwszy 5-nanometrowy procesor w smartfonach. Cieszy też, że każdy model otrzymał ekran typu OLED, pokryty warstwą Ceramic Shield, która ma ponoć czterokrotnie zwiększyć odporność urządzenia na upadki.

Urządzenia są też podobne pod kątem wzornictwa. Po latach firma zrezygnowała z zaoblonych ramek na rzecz płaskich brzegów, zastosowanych ostatnio w 7iletnim już iPhonie 5S. Aluminium występuje w dwóch tańszych modelach, w wersji Pro jest to stal nierdzewna. Zmniejszono też lekko notcha. Telefon wizualnie wyróżnia się więc na tle poprzedników, trudno jednak nazwać design szczególnie nowatorskim.

Technologia MagSafe (dostępna dla obu modeli) to natomiast nic innego jak nowa linia magnetycznych etui, które przyczepia się do obudowy telefonu. Firma obiecuje wiele gadżetów typu etui na karty płatnicze, portfel czy dodatkowy akumulator.

Jednocześnie do nowych modeli nie będą już dołączane ładowarki oraz słuchawki EarPods, co Apple tłumaczy względami ekologicznymi. Mniej elektrośmieci, mniej kartonu zużytego na produkcję pudełek, zmniejszanie emisji CO<sub>2</sub> – i brak wyraźnego wpływu na cenę telefonów. Firma zachęca użytkowników do korzystania ze starych kabli lub zakupu ładowarek indukcyjnych. W pudełku poza smartfonem znajdziemy jedynie kabel Lightning-USB-C. Cóż, znak czasów.

iPhone 12 Pro

Do rodziny Pro zaliczają się modele 12 Pro oraz 12 Pro Max. Tańszy Pro zaoferuje przekątną 6,1 cala, wariant Max natomiast 6,7 cala. Ważną nowością, której nie znajdziemy w tańszym wariancie, ma być skaner LiDAR, reklamowany przez Apple'a jako technologia badająca powierzchnię Marsa. Chodzi tu o czujnik mierzący czas powrotu światła odbitego od obiektów, co pozwala dokładnie zeskanować geometrię pomieszczenia.

Potencjalnie pozwoli to ulepszyć działanie technologii AR na iPhonie 12 Pro. Oprócz skanera LiDAR telefon będzie wyposażony w trzy inne obiektywy, mające zapewnić większą ostrość krawędzi i przepuszczać 27% więcej światła (co ma wpłynąć na jakość nocnych zdjęć). Apple zdecydował się też fizycznie powiększyć matrycę, dzięki czemu telefon oferuje 5-krotny zoom optyczny, i zaimplementować nowy system stabilizacji obrazu. Usprawniono też oprogramowanie aparatu, a telefon może nagrywać filmiki w technologii Dolby Vision.

iPhone 12

Podstawowy iPhone występuje w wariancie zwykłym oraz mini. Ekran w mniejszym modelu ma przekątną 5,4 cala, w droższym natomiast 6,1 cala. Wyświetlacz wykonano w tej samej technologii co w wersji Pro, ten sam jest również procesor. Wersję Pro wyposażono jedynie w nieco więcej RAM-u (6 GB, czyli o 2 GB więcej niż w modelu 12).

Gorszy jest również aparat, ograniczony do dwóch obiektywów. Apple także w tym przypadku koncentruje się na usprawnieniu trybu nocnego. Podstawowy model też jest przy tym zgodny ze standardem Dolby Vision.

Kwestia ceny

Na początek do sprzedaży trafi iPhone 12 oraz 12 Pro. Urządzenia można będzie zamawiać od 16 października, pozostałe dwa trafią do sprzedaży 6 listopada. Polskie ceny prezentują się następująco:

• iPhone 12 mini 64 GB - 3600 zł

• iPhone 12 mini 128 GB - 3850 zł

• iPhone 12 mini 256 GB - 4450 zł

• iPhone 12 64 GB - 4200 zł

• iPhone 12 128 GB - 4450 zł

• iPhone 12 256 GB - 4950 zł

• iPhone 12 Pro 128 GB - 5200 zł

• iPhone 12 Pro 256 GB - 5700 zł

• iPhone 12 Pro 512 GB - 6700 zł

• iPhone 12 Pro Max 128 GB - 5700 zł

• iPhone 12 Pro Max 256 GB - 6200 zł

• iPhone 12 Pro Max 512 GB - 7200 zł

fot. Apple