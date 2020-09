iPhone 12 pokazany na filmiku

Design bez rewolucji

Data premiery iPhone'a 12 jest bliżej nieznana, tak jak specyfikacja telefonu i szczegóły jego konstrukcji. Z najnowszego przecieku znamy jednak wygląd nowego smartfona – użytkownik EverythingApplePro ujawnił bowiem na Twitterze nagranie prezentujące tył urządzenia.

Design telefonu jest minimalistyczny, przypominający poprzedni smartfon Apple'a, iPhone'a 11. Aparat składać będzie się z trzech obiektywów, choć nie wiemy, czy dotyczy to wszystkich wersji , czy jedynie modelu Pro – tak jak miało to miejsce w przypadku „jedenastki".

LiDAR, czyli nowe możliwości

Obok obiektywów smartfona znajdzie się skaner LiDAR, który Apple już wcześniej użył w przypadku iPada Pro z 2020 roku. To laser, który emitując fale elektromagnetyczne potrafi oszacować rzeczywistą wielkość obiektu znajdującego się w odległości do 5 metrów od telefonu. Nieznane jest jednak jego zastosowanie w nowym urządzeniu Apple'a – w iPadzie Pro przydawał się podczas korzystania z aplikacji Measure, która szacuje wymiary skanowanych przedmiotów. Nie wiadomo, czy Apple postanowi to zmienić, a ze skanera LiDAR uczynić kartę przetargową.

Zagadki premiery

Tegoroczny iPhone pojawi się później niż zwykle, co wywołuje falę spekulacji i plotek. Jak informują najbardziej zaufane źródła, smartfon może być wyposażony w moduł 5G oraz prawdopodobnie zostanie zaprezentowany wraz z innym modelem Apple'a, oczekiwanym iPhone'em Max i Pro Max. Nie ma jednak jakichkolwiek danych na temat daty premiery, cen urządzeń czy ich dokładnej specyfikacji.

fot. Twitter/EverythingApplePro