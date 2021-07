iPhone 13 obsłuży Wi-Fi 6E

Jeszcze jeden przeciek

Z dnia na dzień poznajemy coraz więcej informacji na temat nadchodzącego iPhone'a 13. Wiadomo już choćby, że zmiany w stosunku do modelu iPhone 12 będą głównie kosmetyczne – smartfony mają wyglądać niemal identycznie jak dotychczas, a najważniejsze ulepszenia dotyczą ekranu i aparatu. Z informacji uzyskanych przez portal 9To5Mac wynika, że w smartfonie Apple'a pojawi się jeszcze jedno znaczące usprawnienie: obsługa standardu Wi-Fi 6E.

Wyższy poziom internetu

Sieci Wi-Fi 6E działają w paśmie 6 GHz. Z powodu pojawiania się coraz większej liczby urządzeń bezprzewodowych, używana obecnie częstotliwość 2,4 GHz staje się coraz bardziej „zapchana" – korzystanie z niej, szczególnie w blokach, może prowadzić do zakłóceń, problemów z szybkością czy wyłączania się internetu. Jeśli chodzi o drugi zakres, 5 GHz, sytuacja jest tylko trochę lepsza – pasmo jest co prawda bardziej pojemne, ale i zwiększa się liczba urządzeń w nim pracujących, więc już niedługo może podzielić los poprzednika. Wi-Fi 6E obsługuje dla odmiany niemal całkowicie „wolne" pasmo (częstotliwości od 5,925 GHz do 7,125 GHz). Oznacza to, że w przypadku tego standardu przynajmniej na razie nie powinny wystąpić problemy z połączeniem, a przepustowość sieci będzie wyższa i pozwoli na granie w grę VR w chmurze albo oglądanie materiałów w rozdzielczości 8K.

fot. Pixabay