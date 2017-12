iPhone X wolniejszy od konkurencji?

W teście sprawdzono szybkość działania różnych aplikacji, od prostych do najbardziej wymagających. Film, a także cały test, był podzielony na trzy części - dwie z nich były poświęcone otwieraniu nowych aplikacji i wykonywaniu prostych czynności, a ostatnia polegała na ponownym uruchamianiu programów "zamrożonych" w tle.

Walka była zacięta, jednak ostatecznie lepszy okazał się OnePlus 5T. Co prawda w obsłudze programów graficznych i usług wymagających dużej wydajności uległ iPhone'owi, jednak okazał się bezkonkurencyjny jeśli chodzi o kilka prostszych aplikacji i wracanie do programów otwartych wcześniej. Jest to zasługa prawie trzykrotnie większej pamięci RAM, niż w przypadku smartfonu Apple.

Przypomnijmy, ze OnePlus 5T jest napędzany przez układ Snapdragon 835 z grafiką Adreno 540 i 8 GB pamięci RAM. Jego cena to 559 euro, czyli w przeliczeniu około 2400 złotych.

iPhone X z kolei ma "pod maską" 6-rdzeniowy układ Apple A11 Bionic z Apple GPU i tylko 3 GB pamięci RAM. Jego cena na polskim rynku to 4979 złotych.