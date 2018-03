Właścicielka zablokowanego iPhone'a udała się ze swoim urządzeniem do punktu Apple, jednak tam została poinformowana, że jedyne rozwiązanie to przywrócenie go do ustawień fabrycznych, albo odczekanie wspomnianego czasu. Oznacza to, że może nie odzyskać żadnych plików ani kontaktów.

Urządzeniach opartych o iOS, za każdą nieudaną próbą odblokowania, czas po którym uzyskanie dostępu do systemu będzie możliwe wydłuża się.