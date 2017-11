iPhone'a X - ekran nie radzi sobie z niską temperaturą?

Apple szybko odpowiedziało na skargi klientów. Przedstawiciele firmy poinformowali, że wiedzą o problemie i wkrótce zostanie wydana aktualizacja, która go rozwiąże. Póki co, zalecane jest odczekanie kilku sekund, zanim digitizer zacznie reagować prawidłowo.



Przy okazji najbliższej aktualizacji, naprawiona może zostać także kwestia nadmiernego nagrzewania się obudowy, co jest kolejnym mankamentem, na który narzekają użytkownicy. iPhone X ma wiele chorób wieku dziecięcego, jednak na szczęście w większości są to błędy, które da się naprawić software'owo.