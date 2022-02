iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 Red Eagle: nowy zakrzywiony monitor ultrapanoramiczny

Do zabawy i nie tylko

To monitor o przekątnej ekranu 34”, który wykorzystuje matrycę VA o promieniu krzywizny 1500R. Monitor może się pochwalić wysoką rozdzielczością 3440 × 1440 i ultrapanoramicznymi proporcjami, co pozwala graczom dostrzec na polu walki zdecydowanie więcej, bez konieczności ciągłego przesuwania obrazu. Bez potrzeby pomniejszania okien ułożymy tu również obok siebie np. edytor tekstu i przeglądarkę, zwiększając tym samym produktywność w codziennej pracy. O gamingowej proweniencji świadczy jednak czas reakcji: to 0,4 ms (MPRT) oraz wyższa od poprzednika częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz.

Monitor obsługuje FreeSync Premium, czyli technologię odpowiedzialną za redukcję opóźnień i obsługę LFC (Low Framerate Compensation), która pozwala wyeliminować problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu. Dodatkowo otrzymujemy predefiniowane tryby gier (m.in. FPS i strategia). Funkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni, zapewniając lepszą jakość widzenia w zacienionych obszarach, zaś technologia flicker-free i redukcja niebieskiego światła niwelują zaś zmęczenie oczu podczas dłuższego użytkowania sprzętu. Jeśli chodzi o stronę techniczną, to iiyama wyposażyła G-Master GB3467WQSU-B1 w dwa porty HDMI 2.0 i dwa złącza DisplayPort 1.4, nie zabrakło również gniazda słuchawkowego i huba USB 3.0 (cztery porty). Podstawa umożliwia szybkie dostosowanie pozycji ekranu do własnych preferencji w zakresie wysokości.

Monitor trafił do sprzedaży na warunkach preorderu w cenie 2399 zł. Regularną cenę sprzedaży ustalono z kolei na 2499 zł.