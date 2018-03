iiyama Open Frame 15 – nowa seria profesjonalnych monitorów dotykowych

Urządzenia doskonale sprawdzą się np. we wszelkiego rodzaju interaktywnych kioskach informacyjnych, systemach przemysłowych (jako ekrany kontrolne), showroomach (w których służyć mogą np. do przeglądania informacji o produktach lub składania zamówień), czy nawet muzeach oraz galeriach. Wszystkie modele można montować w orientacji pionowej, poziomej lub face-up.

Wyposażono je w złącza VGA, HDMI, DisplayPort oraz USB. Obsługujące 10 punktów dotyku nowości dostępne są w czterech wersjach, różniących się wielkością ekranu: 10,1; 15; 21,5 oraz 23,8 cali (o rozdzielczości od 1024x768 do 1920x1080 pikseli) - taka różnorodność sprawia, że każdy użytkownik jest w stanie znaleźć rozmiar idealnie dopasowany do swoich zastosowań. Ekrany pozbawione są ramek, ale wyposażono je w miękką gumowaną otulinę - to sprawia, że ich montaż jest niezwykle prosty i doskonale integrują się z najróżniejszymi systemami i środowiskami.

Dotykowe ekrany pokryte są szkłem - to, w połączeniu ze wzmocnioną obudową, sprawia, że nowości z serii Open Frame PCAP 15 są wysoce odporne na uszkodzenia, zarysowanie oraz działanie wilgoci i kurzu (przednie panele spełniają wymagania certyfikatu IP65). Warto odnotować, że wszystkie przeszły test wytrzymałości 60950-1 (polegający na upuszczeniu na ekran półkilogramowej stalowej kulki z wysokości 1,3 metra).

Urządzenia są zgodne ze standardem VESA i oferowane w zestawie z zewnętrznymi uchwytami montażowymi; integratorzy i użytkownicy docenią z pewnością również specjalną osłonę na okablowanie, pozwalającą utrzymać porządek w podłączonych do ekranu przewodach. Co istotne, kabel zasilający dzięki nakręcanej wtyczce jest zabezpieczony przed przypadkowym odłączeniem, co zwiększa niezawodność całego systemu.

Nowe produkty iiyama są już dostępne na polskim rynku. Ich ceny to:

Open Frame PCAP 15 10,1": 1870 zł

Open Frame PCAP 15 15": 2530 zł

Open Frame PCAP 15 21,5": 2640 zł

Open Frame PCAP 15 23,8": 3410 zł